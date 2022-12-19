باحث في الشؤون الأمريكية لـ قناة القاهرة الإخبارية: بايدن يسعى لحسم ملفاته الشائكة

قال إدموند غريب، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يحاول استيعاب نتائج انتخابات التجديد النصفي التي انتهت بسيطرة ضئيلة للجمهوريين على مجلس النواب، على عكس المؤشرات التي كانت تتوقع سيطرة حمراء كبيرة على غرفتي الكونجرس الأمريكي.

بايدن يسعى لتحقيق تقدم في بعض الملفات

وأضاف «غريب»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من أستوديوهاتها في واشنطن، أن الخلافات السياسية التي شهدها الحزب الجمهوري حالت دون تحقيقه الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، متوقعًا أن يستمر هذا الصراع الداخلي مستقبلًا.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى في الوقت الحالي لتحقيق تقدم في بعض الملفات الشائكة مثل الموازنة العسكرية والدعم الأمريكي لأوكرانيا، وذلك قبل أن يبدأ الجمهوريون في يناير المقبل ممارسة سيطرتهم التي حققوها بمجلس النواب من خلال الانتخابات النصفية.

الرئيس الأمريكي يسعى لمكافحة التضخم

وأشار الباحث في الشؤون الأمريكية إلى أن بايدن يسعى أيضًا لمكافحة التضخم من خلال بعض القرارات التي اتخذتها إدارته أخيرًا، وعلى رأسها تخصيص دعم مالي للشركات الأمريكية العاملة في بعض المجالات الصناعية والتقنية، فضلًا عن إعفائها من الضرائب، وهو الأمر الذي أثار استياء أوروبي واسع خلال الفترة الأخيرة.