خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات.. بينها الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، وذلك مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وأشارت التوقعات في خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وهي «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية»، إلى سقوط أمطار تتراوح نسبتها ما بين 20 إلى 50% على مدار اليوم.

سقوط أمطار يوم الأربعاء 21 ديسمبر

فيما تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار يوم الأربعاء 21 ديسمبر وهي «مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، السلوم، الحمام، العلمين»، وذلك بنسبة 30 إلى 40% على فترات متفاوتة.

سقوط الأمطار يوم الخميس 22 ديسمبر

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار يوم الخميس 22 ديسمبر جاءت في محافظات جنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر، وهى «الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، حلايب وشلاتين»، وذلك نسبة 30%.

سقوط الأمطار يوم الجمعة 23 ديسمبر

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار يوم الجمعة 23 ديسمبر، تكون في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهي «مطروح، الحمام، العلمين، السلوم، الإسكندرية، البحيرة»، بنسبة 30 إلى 40% على مدار اليوم.

وحذرت الأرصاد الجوية في البيان الصادر لها هذه المحافظات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تغيرات حالة الطقس وسقوط الأمطار.