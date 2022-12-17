خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات.. رياح وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات لاسيما بعد إعلانها عن بداية فصل الشتاء بشكل فعلي يوم 21 ديسمبر الشهر الجاري مع توقعات بفرص سقوط أمطار على شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة على مختلف المحافظات.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات تشير توقعات الأرصاد إلى سقوط أمطار غدا على محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، الحمام» وذلك بنسبة 20% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يخص خريطة سقوط الأمطار خلال يوم الاثنين المقبل ستشهد أيضا مناطق السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 20 % على فترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار خلال يوم الثلاثاءالمقبل، تشهد محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري «مطروح، السلوم، الحمام، العملين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية» سقوط أمطار بنسبة 30% مع نشاط لحركة الرياح.

وأشارت الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل حيث تنخفض بمعدل «2 إلى 3» درجات مع فرص سقوط أمطار على بعض المحافظات.

وأوضحت الأرصاد سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وهي «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وذلك بنسبة 30%، فيما تشهد بعض المحافظات نشاط لحركة الرياح.

وتحذر الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.