استشاري حساسية لـ قناة القاهرة الإخبارية: تغير المناخ وراء انتشار العديد من الفيروسات

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية، عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن تغير المناخ جعل الكثير من الفيروسات في حالة من النشاط والانتشار في فترات غير متوقعة لتصيب جسم الإنسان بالأمراض والأوبئة، فضلا عن تغير الأنماط الحياتية للبشر من طبيعة فترات النوم المختلفة، واعتياده على تناول الأدوية والمضادات الحيوية بشكل مستمر.

مناعة الإنسان تسيطر على سلوكه

وأضاف «بدران» في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تغير مناعة الإنسان وعدم ممارسته للرياضة والخمول والكسل اللذين يسيطران على سلوكه، تُدخله في دوامة أمراض قلة الحركة وهي 25 مرضًا، فضلا عن أمراض التوتر التي تصل إلى 40 مرضًا بسبب التعرض للأخبار السيئة والضغط الحياتي المستمر بسبب العمل.

وأرجع عضو الجمعية المصرية للمناعة، انتشار الفيروسات حيوانية المنشأ إلى تفاعل الإنسان مع الحيوانات في حياته اليومية من القرود والخفافيش والقوارض ليصبح جسمه بيئة حاضنة تنتقل إليها الفيروسات.

تغير المناخ ليس مسؤولية الدول

وأوضح أن تغير المناخ ليس مسؤولية الدول والحكومات فقط بل يعود إلى سلوك الإنسان في حياته اليومية، مستشهدًا بالمدخنين الذين يساهمون في زيادة نسبة البصمة الكربونية في الهواء، مشددًا على أن سيجارة واحدة كفيلة بزيادة انبعاثات البصمة الكربونية في الهواء إلى 14 جرامًا، فمثلا المصريون يدخنون 70 مليار سيجارة في العام، فضلًا عن أن تناول الوجبات السريعة واللحوم الحمراء يتسبب في زيادة انبعاثات البصمة الكربونية، مشيرا إلى أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض تتسبب في جفاف الأنهار وانعدام سقوط الأمطار، فضلا عن تغيرات صحية مثل زيادة مرضى الحساسية وانتقال عدوى الملاريا بين الدول.