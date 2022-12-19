«التموين» لـ قناة الحياة: السماح للمضارب بحرية تداول الأرز ينعش عمل شركات التعبئة

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه جرى السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير، داخل المخازن التابعة لها، مؤكدا أن عمل المضارب سينعش شركات التعبئة بكامل قوتها، وأتاح نقل الأرز إلى محافظات الصعيد.

إنتاج الأرز في 7 محافظات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «الأرز ينتج في 7 محافظات بمصر، وكان النقل يجري به بعض المشكلات ويخرج بتصاريح مما يسبب تأخيرا في التداول، ما دفع وزير التموين للاجتماع مع وكلاء الوزارة السبت الماضي، وأصدر توجيهات بأنه من حق المضارب تدوير وتدبير الأرز الشعير من المخزون الاستراتيجي سواء في المضرب أو المخازن التابع له».

قرار التموين يوفر الأرز بالأسواق

وتابع: «المزارع تورد الطن الخاص المفروض عليه توريده للدولة، ثم يخرج الأرز المتبقي للتجار ما يعطي وفرة وإتاحة للكمية المخزنة».