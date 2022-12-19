«سلامة الغذاء»: ندرس زيادة صادرات البيض المبستر إلى السعودية

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي لقاء مع رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية الدكتور هشام الجضعي بمقر الهيئة بالعاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022.

ويهدف اللقاء بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، إلى دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق السعودي.

وتناول استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، كما استعرض النظام الرقابي والأدوات التشريعية الحالية التي تتبناها الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء والتوجهات المستقبلية التي تدعم أداءها.

ومن بين أبرز تلك الأدوات التي تتبناها الهيئة التحول الرقمي لمنظومة الأداء الرقابي وأداء ودور منظومة المعامل التابعة للهيئة من خلال الربط الإلكتروني لمنظومة موحدة تضمن كفاءة وفاعلية وموثوقية النتائج بما يعزز من ضمان سلامة المنتج المصري ونفاذيته للأسواق المختلفة؛ وعلى رأسها السوق السعودي.

جدول زمني للزيارات بين الجانبين المصري والسعودي

يشار إلى اتفاق الجانبين على دراسة وضع جداول زمنية للزيارات تضمن دفع عملية الاعتماد بما يتوافق مع خطط الزيارات والتفتيش التي تقوم بها الهيئة في البلدان المختلفة، إضافة إلى وضع آلية بالتنسيق مع الجانب السعودي لتفعيل منظومة التفتيش عن بعد في المرحلة القادمة.

دراسة تصدير البيض المبستر والأسماك المصرية

وفي ضوء التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية للسوق السعودي، فقد تم التوافق على دراسة كيفية دفع منتجات البيض المبستر والأسماك المعباة ذات منشأ أوروبي معتمد، وذلك من خلال دراسة نظم تقييم مخاطر العملية التصنيعية مع التركيز على آلية تتبع المورد الأولي فيما يتعلق بالقطاعين ما يضمن سلامة وأمان المنتج الغذائي.

وفي إطار التعاون المتبادل في مجال الخبرات الفنية والتقنيات المتعلقة بالرصد والتفتيش فقد تم الاتفاق علي تكليف نقطتي اتصال فنية من كلا الجانبين لدفع وتيرة التنسيق والاعتماد مع التأكيد علي ضرورة تبادل الزيارات من كلا الجانبين ما يضمن منظومة رقابية غذائية فعالة بين البلدين الشقيقين.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المصرية السعودية وعلى هامش أعمال البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.