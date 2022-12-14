هيئة سلامة الغذاء: معامل جديدة بالموانئ المصرية لضمان سرعة فحص العينات

نظمت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد عبد المحسن، ندوة حضرها الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد كبير من قيادات الهيئة وشركة MTS بجانب أعضاء الجمعية.

إستراتيجية هيئة سلامة الغذاء

واستعرض «الهوبي»، إستراتيجية هيئة سلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة للعمل عليها وتطبيقها، مؤكدا أن محاور عمل الهيئة ترتكز علي على بناء الهيكل التنظيمي، وتطبيق نظام الحوكمة والمتابعة والرقابة الداخلية وفصلها عن القطاع التنفيذي مما يساهم في إضفاء الشفافية على أداء الهيئة، ويساعد في القضاء على البيروقراطية.

بناء قدرات أساسية لموظفي الهيئةوأشار الهوبي، إلى أن الهيئة تستهدف مستقبلاً بناء القدرات الأساسية لموظفي الهيئة لتحسين مستواهم الفني، مضيفاً أنه سيتم تأسيس معامل جديدة بالموانيء المصرية لزيادة فحص العينات، على أن يتم العمل بأكبر معمل في ميناء الدخيلة في مارس 2023.

اعتماد أصول الشهادات الصحية للرسائل الجمركية الواردة

وشدد الهوبي، خلال اللقاء على إلغاء طلب التصديق للشهادات الصحية من السفارات المصرية في دول المنشأ واعتماد أصول الشهادات الصحية للرسائل الجمركية الواردة، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لبحث زيادة أعداد الشركات المصرية المسجلة بالقائمة البيضاء للهيئة السعودية بهدف زيادة الصادرات المصرية الغذائية إلى المملكة.

الجدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه هيثم القيار الأمين العام للجمعية، والمهندس خالد مرسي عضو مجلس الإدارة، وعبد العال علي، بالإضافة إلى عدد من السادة الأعضاء.