انطلاق فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى السعودية بمشاركة 43 شركة

انطلقت اليوم أولى فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى السعودية، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع السفارة المصرية في الرياض، ومكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية السعودية، وغرف التجارة بالرياض وجدة ومكة المكرمة، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشاركة 43 شركة مصرية تعمل في مجال تصنيع وتصدير المنتجات الغذائية، خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتهدف البعثة التجارية إلى تمكين شركات المنتجات الغذائية المصرية من تصدير منتجات عالية الجودة إلى السوق السعودية جنباً إلى جنب مع زيادة التعاون التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار السعودية جاء من منطلق أهمية السوق السعودية بالنسبة إلى كافة شركات المنتجات الغذائية المصرية.

وافتتح فعاليات البعثة المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك المصري.

مشاركة 45 شركة مصرية

وأقبلت العديد من الشركات الغذائية المصرية على الانضمام إلى هذه البعثة التجارية، بينما قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بدراسة تلك الشركات وتحديد قدراتها التنافسية مع اختيار ما يقرب من 45 شركة مصرية بناء على معايير محددة وفي ضوء نتائج الدراسات التي أجراها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال فترات سابقة بهدف تحديد الدول المستهدفة التي تُمثل أسواقها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وأبرزها المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى، ساهم مشروع التجارة والتنمية، في تيسير دعوة العديد من الشركات السعودية للالتقاء مع الشركات المصرية النظيرة في إطار فعاليات البعثة، وتهتم مصر بالسوق السعودية والذي يستأثر بنحو 7.5% من إجمالي الصادرات الغذائية التي بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

التمثيل التجاري المصري بالسعودية

كما ساهم التمثيل التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية في التنسيق للبعثة بالتعاون مع الجانب السعودي ودعوة المستوردين، واستهلت البعثة التجارية إجراء لقاءات ثنائية في الرياض في ضوء النتائج التي أحرزتها البعثة التحضيرية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى المملكة خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر 2022 بهدف تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى حرص المجلس على مساندة دول الجوار التي اتجهت إلى مصر باعتبارها بديلا للأسواق العالمية المعنية بتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية، نظراً لانعكاسات الأزمات العالمية، ومنها على سبيل المثال أزمة فيروس كورونا المستجد والصراع الجاري بين روسيا وأوكرانيا، وما صاحب ذلك من تداعيات على سلسلة إمداد الغذاء بالعالم، سواء بسبب تباطؤ عمليات التصدير وارتفاع تكاليف الشحن.

مقومات صادرات القطاع الغذائي المصري

ولفت إلى مقومات صادرات القطاع الغذائي المصري التي بلغت في نهاية عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية ومحققة نسبة نمو 19% بالمقارنة بصادرات عام 2020، وتمثل الدول العربية نسبة 54% من إجمالي الصادرات، يليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16%، الدول الافريقية غير العربية بنسبة 10%، الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 5%، وباقي التجمعات الدولية بنسبة 15%.

وألقى برزي الضوء على أهمية البعثات التجارية والترويجية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من الأسواق العالمية بما في ذلك السوق السعودية والعربي، في ضوء نتائج الدراسة التي أجراها "المجلس" في هذا القطاع.

وأكد سفير جمهورية مصر العربية عمق العلاقات المصرية السعودية وتوجيه القيادة السياسية في الدولتين لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بما يتماشى مع قوة العلاقات التاريخية بين الشقيقتين.

كما أشار إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية وعلى التنسيق الذي يتم بين الدولتين على مختلف الأصعدة واهمية التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات لضمان تدفق، وابدى الاعجاب بالمنتجات المصرية المعروضة ومدى التطور في التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي المصري الذي يضاهى منتجات الدول الصناعية الكبرى.

بعثات تجارية وترويجية إلى دول أفريقية وعربية

ويدرس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إيفاد المزيد من البعثات التجارية والترويجية إلى دول أفريقية وعربية في العام المقبل، إلى جانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية وعقد الندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي ينصب تركيزها على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات المنتمية إلى عضوية المجلس بما يضمن لها مواصلة الارتقاء بمعدلات أدائها والتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة المصرية وشركاء النجاح.