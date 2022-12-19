أحمد حاتم يطرح برومو فيلمه الجديد «المطاريد»

كشف الفنان أحمد حاتم عن البرومو الرسمي الخاص بفيلمه الجديد «المطاريد»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وروج له بطريقة مميزة ومختلفة.

وشارك الفنان أحمد حاتم جمهوره، البرومو الخاص بفيلم المطاريد، وعلق عليه: «كأس العالم خلص بس متعة الإيجيبشن ليج هتبدأ.. المطاريد جايين ومعاهم البطولة.. فيلم المطاريد يُعرض 25 يناير في السينما».

برومو فيلم المطاريد

وفي الإعلان التشويقي للفيلم، نرى أحمد حاتم مستعرضا بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم، متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق المطاريد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

أحداث فيلم المطاريد

وتدور أحداث فيلم المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح «أحمد حاتم» الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.