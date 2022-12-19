أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية، لجميع المراحل الدراسية، وذلك بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية، على أن تبدأ الامتحانات 9 يناير وتنتهي 25 يناير 2023، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

جدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي 9 يناير وتنتهي 12 من ذات الشهر، فيما تقام امتحانات الصف السادس الابتدائي من 14 إلى 18 يناير.

ويترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحا أو مساء حسب الإمكانيات المتاحة، على أن يكون تقویم مواد الأنشطة التربوية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عمليا، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين، وزمن الامتحان ساعة واحدة.

كما يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويختار التلميذ نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته، ويترك لكل مدرسة حرية التصرف واختيار موعد امتحان مادة اللغة الأجنبية (المستوى الرفيع).

جدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية للمرحلة الاعدادية

قسمت جدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية للمرحلة الاعدادية، بنظاميها المهني والعام على مراحلها الثلاث، وتبدأ يوم 9 إلى 18 يناير للصف الأول الإعدادي، بينما تبدأ امتحانات للصف الثاني الإعدادي من يوم 10 إلى 18 يناير، فيما تتم امتحانات الصف الثالث الإعدادي من 21 إلى 25 يناير.

وبحسب «تعليم الإسكندرية»، فإنه يترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحا أو مساء حسب الإمكانيات المتاحة، على أن يكون تقويم مواد الأنشطة التربوية عمليا، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل، وزمن الامتحان ساعة واحدة.

ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويختار التلميذ نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته، بينما يكون الحاسب الآلي امتحان عملي والزمن ساعة واحدة، ومادة العلوم (عملي - ساعة واحدة)، والتربية الرياضية (المدارس التربية الرياضية فقط) امتحان نظري لمدة ساعة، وامتحان عملي 15 دقيقة لكل طالب، وبالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017.

ويترك لكل مدرسة حرية تحديد ميعاد امتحان مادة اللغة الأجنبية (المستوى الرفيع)، وزمن الإجابة ساعتان، واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف بمدارس اللغات الرسمية التجريبية والخاصة.

جدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية للمرحلة الثانوية

وبالنسبة لجدول امتحانات نصف العام 2023 في الإسكندرية للمرحلة الثانوية، فإنه يبدأ من 9 إلى 24 يناير للصف الثاني الثانوي، ومن 10 إلى 25 يناير للصف الأول الثانوي.