كل ما تريد معرفته عن أول عملية زراعة رئة في مصر وتطورات الحالة الصحية للمريض

حدد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق الجراحين الذي أجرى عملية زراعة الرئة في مصر، عددا من شروط إجراء عملية زراعة رئة بين الأحياء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc».

شروط إجراء العملية

وجاءت كالتالي:

- كلما كان المتبرِع والمتبَرع له أقارب كلما كان أفضل من أجل التوافق النسيجي، ما يقلل رفض الجسم للعضو المنزرع على المدى الطويل.

- تحتاج العملية شخصين للتبرع للمريض.

- يجري تجهيز 3 غرف عمليات، لـ3 أشخاص بتكاليف مادية كبيرة.

- العملية تستغرق نحو 10 ساعات، وربما تطول حسب الحالة، وأجريت عملية زراعة رئة في مستشفى عين شمس استغرقت أكثر من 15 ساعة بحضور خبير ياباني تصادف زيارته للمستشفى.

- لا تستقر الحالة قبل أسبوع أو 10 أيام.

- خلال 3 أسابيع تُفصل أجهزة التنفس الصناعي عن المريض، لأن المريض يوضع على أجهزة التنفس لإراحة الرئة المزروعة أطول فترة ممكنة.

- هناك علامات تطمئن الطبيب أن الرئة الجديدة تستجيب، ونتابعها باستمرار.

2 مليون جنيه تكلفة العملية

وأوضح أن الفريق الطبي الذي شارك في عملية زراعة الرئة للسيدة وشقيقيها تجاوز الـ60 فردا، مفيدا بأن تكلفة العملية تخطت 2 مليون جنيه وتكفلت بها جامعة عين شمس.

وتابع: «حالة الشقيقين المتبرعين جيدة للغاية، وعلى وشك الخروج من المستشفى وحالة البنت في رعاية مركزة وتحت رعاية طبية مستقرة والمتابعة للفتاة تحتاج شهرا في الرعاية المركزة».