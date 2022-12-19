نائب وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية مصدر لوظائف المستقبل

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن الوظائف التي تخرج من جامعة مصر المعلوماتية وباقي الجامعات التكنولوجية هي وظائف المستقبل، ومنها التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

تدريب عدد كبير من المبرمجين

وأوضح «العطار» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة «الحياة»، أن الوزارة تقوم بتدريب عدد كبير من المبرمجين على لغات البرمجة التي تعمل على المنصات المفتوحة، مضيفا أن إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية يتطلب عملا كبيرا لمناسبة الوضع الحالي ومنها توفير الخدمات في مكان واحد، وذلك من خلال منصة رقمية.

مشروع أحمس الرقمي

وأشار المهندس خالد العطار إلى أن مشروع أحمس الرقمي الذي تتباه الوزارة يهدف لإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية لتوفير تكامل بين الجهات في تقديم الخدمات من خلال إجراءات متتابعة ومتبادلة دون الحاجة لانتقال المواطن لأكثر من مكان لتلقى الخدمة، لافتا إلى أن الهدف العام هو تقديم الخدمة بشكل كامل ومتجانس.

الإجراءات الحالية

وأكد نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي أن الإجراءات الحالية سيتم تغيرها لأنها قائمة على فكر الورقة والقلم ولكننا في الفترة المقبلة نحتاج لتحول رقمي وتوفير البيانات والمعلومات بين الوزارات والهيئات بشكل إلكتروني.