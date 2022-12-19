نائب وزير الاتصالات لـ قناة الحياة: مصر وصلت لمرحلة القيادة الرقمية في 2022

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن مؤشر البنك الدولي الخاص بنضج الحكومات الرقمية يقسم التقيم إلى 4 مستويات، ومصر وصلت للتصنيف الأول من تصنيفات البنك التي تعني أن مستوى التحول الرقمي في مصر وصل لمرحلة القيادة الرقمية في 2022، لافتا إلى أن مصر بدأت في ملف التحول الرقمي منذ نهاية التسعينيات ولكن العمل توقف في 2011 وحتى 2016.

تقدم ملحوظ على مختلف المستويات

وأوضح «العطار» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة بدأت العمل على منظومات متهالكة ولم تصبح مناسبة للوضع الحالي، ومنذ 2018 حتى اليوم حققنا تقدما ملحوظا على مختلف المستويات.

مؤشر البنك الدولي

وأشار المهندس خالد العطار إلى أن مؤشر البنك الدولي يقيس قدرات الميكنة داخل المؤسسات الحكومية، والخدمات الرقمية، والتفاعل، ويقيس المميكنات بشكل عام من نظم خدمات ومؤسسات تشريعية وأفراد ورأس مال بشري.