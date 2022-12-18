سفير روسيا في أمريكا: شبح الاتحاد السوفيتي يطارد واشنطن

قال السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف، إنّه لا يمكن التنبؤ بعواقب زيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، كاشفا عن أنّ إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، يشير إلى سعي واشنطن نحو التصعيد.

شبح الاتحاد السوفيتي يطارد واشنطن

وأضاف السفير الروسي، صباح اليوم، في مقال كتبه بمجلة «نيوز ويك» الأمريكية نقلته قناة «العربية» السعودية، أنّ واشنطن تتورط بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا، وتبدو بحاجة إلى تأكيد نفسها باستمرار عبر منافسة روسيا، متابعا: «يبدو أيضا أنّ شبح الاتحاد السوفيتي لا يزال يطارد أروقة السلطة في العاصمة الأمريكية».