انتشال جثة طفلة غرقت في قرية البستان بالبحيرة.. «عمرها 18 شهرا»

لقيت طفلة مصرعها غرقا في قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وتم انتشال جثتها ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

إخطار بمصرع طفلة غرقا في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد غرق طفلة بقرية البستان التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطفلة تدعى «حنين أسامة عبدالله»، عام ونصف، مقيمة قرية البستان، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.