تجديد حبس 3 متهمين في واقعة غرق طفلة داخل حمام سباحة بالعاشر من رمضان

قررت جهات التحقيق بالشرقية تجديد حبس مدربي سباحة وموظف في واقعة وفاة الطفلة «هنا وائل» غرقًا داخل حمام سباحة في أحد أندية مدينة العاشر من رمضان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغ بوفاة طفلة غرقا داخل حمام سباحة

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بوفاة الطفلة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي»، 8 أعوام، غرقًا داخل حمام السباحة في نادي بمدينة العاشر من رمضان، أثناء تدريب السباحة، وذلك إثر إصابتها باسفسيكيا الغرق، واتهم والد الطفلة مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدرب السباحة في النادي بالإهمال والتسبب في وفاتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

القبض على مدربي سباحة وموظف

وألقت قوات الأمن القبض على كل من «حسين. م. ع» مدرب سباحة، و«عز الدين. ش. ح» مدرب سباحة، و«عمرو. م» موظف إداري، وجميعهم يعملون في النادي، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

حبس المتهمين 15 يوما

وأصدرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان قرارا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على جهات التحقيق مرة أخرى، تقرر استمرار حبسهم 15 يوما.

استعجال تقرير الطب الشرعي

وفي السياق نفسه، استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفلة، وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن إهمال من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.