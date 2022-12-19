تفاصيل استخراج زلط ومسامير من معدة فتاة بالأقصر.. ومدير المستشفى: تمر بأزمة نفسية

قال الدكتور طارق عبدالمعز، مدير مستشفى طيبة بالأقصر، إن فتاة تبلغ من العمر 23 عاما حضرت لاستقبال المستشفى، وكانت تعاني من مغص معوي وقيء، و«تم عمل فحوصات في الاستقبال، وتبين وجود أجسام غريبة في البطن لها مظهر معدني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»: «دخلت الفتاة وحدة المناظير في المستشفى وجرى مناظرة الحالة، وفي حالة وجود أجسام معدنية تكون هناك خطورة في استخراجها، لكن وحدة المناظير بها ما يسمى السلة الشبكية لاحتواء هذه الأجسام، وجرى بالفعل احتواؤها».

وتابع: «البنت عمرها 23 عاما، ولديها مشكلة نفسية دفعتها لذلك، وكانت مفاجأة ما رأيناه بالمنظار، مسامير وزلط وأشياء حادة»، مشيرا إلى أن تقنية السلة حافظت على المريء، كما أجريت عملية منظار أخرى في اليوم الثاني للاطمئنان على حالتها، للتأكد من عدم وجود أي أشياء أخرى بالمعدة.