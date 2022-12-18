أيمن الكاشف لـ إيمان الحصري: التعليق على المباريات وليد اللحظة

قال أيمن الكاشف، المعلق الرياضي بقناة أون تايم سبورتس، إن العبارات المميزة التي تخرج منه خلال تعليقه على المباريات تكون وليدة اللحظة، ولا يرتب لها مسبقا، مشيرا إلى أن تلك العبارات تأتي نتاج التعليق المستمر على مدار عدة أعوام.

صعوبة التعليق على المباريات المحلية

وأضاف «الكاشف»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن المعلق الكروي في الدوري المحلي مهمته صعبة جدا على عكس الأحداث العالمية، إذ أن التعليق مع بساطة في الكلام دائما يحتاج لجهد كبير.

الكاشف: التعليق يعتمد على الوقت

واستطرد: «شغلانة التعليق تعتمد على الوقت لأنها تحتاج وقتا طويلا لحد ما الصوت يكون فيه بينه وبين المتلقي استجابة سواء كان التعليق على التليفزيون أو الراديو، وده بيحتاج وقت طويل لحد ما نبرة الصوت أو الطريقة تكون مميزة عند المستمعين لحد ما نترك البصمة الصوتية».

وأوضح أن التعليق الرياضي بات الجزء المكمل للمتعة البصرية التي دائما تحتاج متابعا جيدا وصوتا يسعد المستمعين لإضافة شيء مميز على المتعة البصرية.