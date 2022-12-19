مقدم برنامج «الكاميرا في الملعب» لـ إيمان الحصري: حققت الأعلى مشاهدة لسنوات

قال الإعلامي حازم الشناوي، مقدم برنامج «الكاميرا في الملعب»، إنه دائما ما كان يقوم باستبيان رأي للجماهير بجهد شخصي عبر عبوره على المقاهي والمحال لمعرفة من يستمع إلى المباريات التي يقوم بالتعليق عليها وتحديد نسبة مئوية لذلك، مشيرا إلى أن وحدة بحوث المستمعين والمشاهدين في مبنى الإذاعة والتلفزيون في كتابها السنوي قد أنصفت البرنامج طيلة 16 عاما.

الشناوي: البرنامج حقق الأعلى مشاهدة لسنوات طويلة

وأضاف «الشناوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج الذي كان يقدمه «الكاميرا في الملعب» دائما ما كان يحصل على المستوى الأول كبرنامج كروي في المشاهدة على كل البرامج من برامج سياسية أو دينية أو أخلاقية أو فنية.

الشناوي: المنتخب المغربي عمل لينا بصمة في مونديال قطر 2022

واستطرد: «المنتخب المغربي عمل لينا بصمة في مونديال كأس العالم قطر 2022، وكان أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يوصل للمربع النهائي، وده شيء يسعدني أوي، وداسلي على جرح أنه مش معقول أحنا أكتر من 100 مليون والسنين دي كلها نفضل نشجع بس، ويوم ما نوصل في تصفيات نلاقي نفسنا بره».

وأوضح أن المباراة النهائية ما بين فرنسا والأرجنتين قد شهدت مفاجأة بكل دقيقة فيها، حيث أن نظرات الفريق الفرنسي عقب خسارته أمام الأرجنتين شهدت حزنا عميقا يجب أن يقتدي به الفريق المصري لكرة لقدم.