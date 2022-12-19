تفاصيل ضبط سيدة تصرف معاش والدها المتوفى من 5 أعوام بسوهاج.. أخفت زواجها

شهدت دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، واقعة شغلت الرأي العام، إثر قيام طالبة عشرينية بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، من معاش والدها المتوفى، والزواج عرفيًا لاستمرار الحصول على المعاش.

معلومات عن سيدة سوهاج

وكشفت التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 25 عاما، طالبة جامعية، تقيم بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وقامت بالزواج عرفيا للاستيلاء على معاش والدها المتوفى، واستولت على معاش والدها فترة 5 سنوات بقيمة 96 ألف جنيه، وتم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ من «ع م م س»، محامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج، بقيام «ح م م س»، 25 عاما، طالبة جامعية، وتقيم دائرة مركز المراغة، بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق بلغ إجماليها 96 ألف جنيه و98 جنيها، عن معاش والدها المُتوفى، وقيامها بالزواج عرفيًا من «علي ا ا ع»، وعدم إبلاغها الهيئة بواقعة الزواج خلال تلك الفترة، واستمرارها في عملية الصرف، ما أضر بالمال العام.

تعهد برد المبالغ المالية

وتم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.