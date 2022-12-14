تفاصيل حبس مستريح سوهاج للاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه.. ما العقوبة؟

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالنصب على 6 مواطنين في مبلغ 2 مليون جنيه بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بزعم توظيف الأموال في تجارة الدراجات النارية، واستثمار الأموال مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

ورد بلاغ لمركز شرطة طما بسوهاج بتضرر 6 مواطنين من أحد الأشخاص نتيجة قيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تبين أنه المتهم له معلومات جنائية سابقة وقام بممارسة نشاط احتيال تخصص بالنصب والاحتيال على الناس، بزعم استثمار أموالهم، الأمر الذي مكَّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، عقَّب المحامي حسن شومان على عقوبة النصب والاحتيال، بأنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف شومان لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».