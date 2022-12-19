شيرين رضا لـ إيمان الحصري: مسلسل «وبينا ميعاد» يحكي عن الحب والعيلة

قالت الفنانة شيرين رضا، إن شخصيتها بمسلسل «وبينا ميعاد» المقرر عرضه أول يناير المقبل، جديدة عليها ومختلفة تماما: «هي قصته عن الحب والحياة والقدر والعلاقات الإنسانية والأسرة، وحاجة شبهنا جدا، ودوري في المسلسل عن أم مصرية عاملة ناجحة في شغلها، وأم لأربع بنات بمشاكلهم بحوادتهم، وهي تشبه كل بيت مصري».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «dmc»، قائلة: «المسلسل فيه دراما كتير جدا، وأجزاء منها خفيفة شوية، لايت، ولسة بنصور إلى الآن، ولازم نعرض الأول ونشوف رد الناس على المسلسل، ومن رد فعل الناس على المسلسل والعيلة ومشاكلهم هنعرف إذا كنا نعمل جزء تاني من عدمه».

وتابعت: «أنا سعيدة إني بعمل عمل وبخوض تجربة خارج الموسم الرمضاني، لأننا دايما بنكون مستعجلين في رمضان، لكن الناس هتبقى رايقة والناس بتتفرج عليها لأن موسم رمضان بيبقى زحمة، والناس بتتفرج على 3 أو 4 مسلسلات في نفس الوقت».