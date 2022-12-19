شيرين رضا لـ إيمان الحصري: ابتعدنا عن فكرة ضرب الأطفال في مسلسل وبينا ميعاد

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها اتفقت مع هاني كمال، مخرج مسلسل «وبينا ميعاد»، على الابتعاد عن أي مشاهد ضرب للأطفال خلال تقديمها دور الأم في العمل لعدم ترسيخ العنف ضد الأطفال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»: «دوي في المسلسل أم لـ4 بنات، وأما يبقى عندك 4 بنات بمشاكلهم، رد الفعل الطبيعي للأم أنها عايزه تضرب، ومكنتش حابه الجزء دا عشان ما أرسخش الفكرة دي، والأطفال مش بيبقى عندهم الوعي الكافي أنهم بيعملوا حاجة غلط».

نصيحة شيرين رضا للأهالي

وتابعت: «نصيحتي للأهالي اتكلموا مع بناتكم عشان في الآخر متقعوش في مصيبة لأن مشاكلهم صعبة للغاية، وحاولت أنه ميبقاش فيه عنف وأني مضربش حد عشان الناس ما تعملش زيي أو تقلدني».