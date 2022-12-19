صبري فواز لـ إيمان الحصري: «وبينا ميعاد» يقدم أجواء البيوت المصرية الدافئة

قال الفنان صبري فواز، إن مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يشارك في بطولته مع الفنانة شيرين رضا، يقدم من خلاله أجواء البيوت المصرية الدافئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «dmc»: «العمل درامي دمه خفيف ومليان بقضايا ومشاكل نواجهها يوميا، فشيرين رضا تؤدي دور سيدة معاها 4 بنات، وأنا دور أب أرمل معاه 4 أولاد، وهي فكرة البيوت وبدفاها وبنحاول نحفظ دفا البيوت، ولو المواقف قدمت تصور للناس إنه فيه طرق أخرى للمعاملة مع الأولاد أكثر نجاحا ونتائجها أحسن هنكون وفقنا إن الناس تاخد بالها من ولادها».

مسلسل «وبينا ميعاد» يتحدث عن احتياجات الأسرة

وتابع فواز: «الأولاد في أعمار مختلفة والمشاكل مختلفة حسب أعمارهم، ونتناول كل الأنواع دي من ابتدائي حتى التخرج، وهل هيقدر الأب لوحده إنه يعمل دا، ونتحدث في احتياجات الأسرة عشان تكون مكتملة وسوية وتخرج أطفال أسوياء يفيدوا بلدهم، وأكيد كل البيوت لديها هذا الهم، ونحاول البحث عن سبل أكثر هدوء بالعلم وبدم خفيف».