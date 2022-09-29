صبري فواز: سعيد جدا لحصد «الاختيار» جائزة أفضل محتوى درامي بالشارقة

أعرب الفنان صبري فواز، عن سعادته البالغة، بتكريم مسلسل «الاختيار»، وحصوله على جائزة أفضل عمل درامي من «الشارقة للاتصال الحكومي»، في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

صبري فواز يعبر عن سعادته لحصول مسلسل الاختيار على أفضل عمل درامي

قال صبري فواز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيعد بمشاركته في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، في دراما رمضان الماضية، لأنه عمل كبير، وأنه يحمد الله على هذه الجائزة.

تفاصيل وأبطال الجزء الثالث من المسلسل

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

وكانت تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت حالة غضب شعبي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.