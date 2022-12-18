أبو الغيط يدعو للتعامل مع تغيرات المناخ: القواعد القديمة لم تعد صالحة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة التعامل مع تداعيات تغير المناخ، من كوارث طبيعية وارتفاع في درجات الحرارة، وزيادة منسوب المياه، ما يهدد بإغراق مناطق عمرانية واسعة.

القواعد القديمة لا تلائم التحديات والمخاطر المستجدة

وفي كلمته أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع، المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد، أشار أبو الغيط إلى أن القواعد القديمة في التعامل مع مشكلات التغيرات المناخية لا تلائم التحديات والمخاطر المستجدة، مضيفا «بالنظر إلى الطبيعة المُلحة لهذه المشكلات، فأننا جميعًا مُطالبون بسرعة التحرك بكل حكمة ومسئولية لتحويل التهديدات إلى فرص».

تقليل الانبعاثات الضارة وتوفر الطاقة النظيفة

وشدد أبو الغيط على ضرورة وضع هندسة جديدة تحوّل المدن من سبب رئيسي للانبعاثات، إلى مجال ينتج حلولًا لإنقاذ الأرواح من الأخطار المتصاعدة، مشيرا إلى أن «التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات، ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها، وفق مناهج جديدة تُقلل الانبعاثات الضارة، وتوفر الطاقة النظيفة، وتحسن إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، وتعمل على تدوير النفايات ومكافحة التلوث، من خلال التشجير واستخدام التكنولوجيا الذكية في التنقل والرصد والإنذار المبكر».