فصل الشتاء بدأ.. برودة شديدة في 4 محافظات والأمطار تضرب القاهرة وبحري

تستقبل محافظات مصر بداية فصل الشتاء اليوم الثلاثاء، بتقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، ما يسبب اضطرابات في الملاحة، مع توقعات بسقوط أمطار وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد عدد من المدن انخفاضاً شديدا في درجات الحرارة.

أمطار على المحافظات في أول أيام الشتاء

هيئة الأرصاد الجوية أوضحت، أن اليوم الثلاثاء، يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مشيرة إلى إمكانية سقوط أمطار أيضا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تشهد محافظات الصعيد انخفاضاً في درجات الحرارة.

وتظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يلزم وجود حذر في حالة قيادة السيارات تجنبا لوقوع حوادث وحفاظاً علي سلامة الجميع.

انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن أبرز المدن التي تسجل انخفاضا في دراجات الحرارة، فكانت الوادي الجديد والتي تسجل الصغرى بها 10 درجات، وأسيوط والتي تسجل نفي الرقم السابق، وتسجل نخل في الصغرى 4 درجات، بينما تسجل سانت كاترين 3 درجات فقط كأقل مدينة انخفاضاً في دراجات الحرارة في أول أيام الشتاء في مصر .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأيام المقبلة ومع بدء فصل الشتاء، تشد تقلبات وظواهر جوية، ففي يومي الأربعاء والخميس والجمعة تشهد البلاد أمطار من خفيفة إلي متوسطة ونشاط للرياح، وتتحسن الأوضاع في يوم السبت بنشاط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.