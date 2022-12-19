حالة الطقس غدا الثلاثاء في المحافظات.. آخر أيام فصل الخريف

أجواء خريفية تشهدها حالة الطقس غدًا الثلاثاء، آخر أيام الخريف للعام الجاري، إذ يشعر المواطنين بطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي أول الليل، باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

ويشعر غدًا، سكان محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بطقس دافئ نهارًا، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار غدا

وغدا الثلاثاء، تسود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسب تصل لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، وفق البيان الصادر بشأن حالة الطقس المتوقعة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا، العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 24 والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 17، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة أول أيام الشتاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أول أيام فصل الشتاء، فتصل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 0، جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

وتصل العظمى الخميس المقبل، على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 20 والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 08، وجنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.