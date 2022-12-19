اعتدال الطقس في مدينة دهب اليوم.. وشرم الشيخ تسجل 17 درجة

تشهد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، التي تقع على خليج العقبة، طقسا معتدلا يختلف عن باقي المحافظة.

قال اللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن دهب تشهد طقسا معتدلا طوال اليوم بارد قليلا في الليل، مشيرا إلى أن هناك حجوزات سياحية لقضاء إجازة الكريسماس التي تأتي خلال أيام.

درجات الحرارة

أكد رئيس مدينة دهب أن المدينة سجلت درجة حرارة اليوم الاثنين 19 درجة مئوية وهي أعلى درجة بين مدن المحافظة وسرعة الرياح 21 كيلو متر في الساعة ونسبة الرطوبة 44%، مشيرا إلى أن سماء المدن صافية تماما ولا توجد أي غيوم والسماء في منتهى الصفاء.

أضاف الديب أن السياح يمارسون الأنشطة الرياضية سواء الغوص أو ركوب الأمواج بشكل طبيعي، وهناك إقبال على زيارة المدينة لما تتمتع به من مقومات طبيعية في مجال السفاري والشعاب المرجانية.

برودة في سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد طقسا باردا بالنهار شديدة البرودة ليلا على كل أنحاء المدينة، وسجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة صباح اليوم 7 درجات، قمة جبل موسى سجلت 1 تحت الصفر، وجبل موسى سجل درجة حرارة 2 درجة مئوية.

وسجلت مدينة شرم الشيخ 17 درجة، مدينة الطور سجلت درجة حرارة 16، أما مدينة طابا فقد سجلت 14 درجة مئوية.