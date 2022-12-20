ترامب: «لجنة 6 يناير» تسعى لمنعي من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اللجنة المكلفة من مجلس «النواب» الأمريكي بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، المعروفة باسم «لجنة 6 يناير»، بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن ترامب، أنه سيسعى للحصول على ترشيح «الحزب الجمهوري» لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات 2024، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

أدلة كافية لإحالة ترامب إلى وزارة العدل

وأمس الاثنين، أحالت «لجنة 6 يناير»، ترامب إلى وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي ومحاكمة محتملة بشأن ممارسات مخالفة في الانتخابات الرئاسية 2020، وأشارت اللجنة، إلى وجود أدلة كافية لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق بـ4 جرائم: «عرقلة إجراء رسمي-التآمر للاحتيال على الحكومة-الإدلاء ببيانات كاذبة للحكومة الفدرالية-التحريض على التمرد».

وقالت لجنة «6 يناير» في بيان ختامي بسيط إن كل الطرق تؤدي إلى دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ويمكن أن تؤدي التهم الموجهة إلى ترامب، إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة

وسينشر تقرير التحقيق النهائي «لجنة 6 يناير»، غدا الأربعاء. واعتبر أعضاء « 6 يناير» المكونة من 7 ديموقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسة اللجنة الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات، أن ترامب عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تصويت «لجنة 6 يناير» غير ملزم

ويعد تصويت «لجنة 6 يناير» غير ملزم لأن أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بأنفسهم إلى ترامب، فيما يعود الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية.

من جانبها، قالت نائبة رئيس «لجنة 6 يناير» ليز تشيني، إن رفض ترامب التدخل فورا لمنع «اقتحام الكابيتول»، يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان عضو «مجلس النواب» الأمريكي الديمقراطي جيمي راسكن، أشار في وقت سابق، إلى أن «لجنة 6 يناير» جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة.

وفي سياق متصل، أوصت «6 يناير»، لجنة الأخلاقيات بمعاقبة 4 أعضاء بـ«الكونجرس» الأمريكي، لرفضهم استدعاء اللجنة طلبا لشهاداتهم.