ترامب يرفع دعوى قضائية لمنع أمر استدعاء من لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية، أمس الجمعة، لمنع أمر استدعاء من «لجنة 6 يناير»، المسؤولة عن التحقيق عن أحداث اقتحام «مبنى الكابيتول» في 6 يناير من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«أسوشيتد برس» الأمريكية.

وفي وقت سابق، طالبت «لجنة 6 يناير»، الرئيس السابق، بالمثول أمام اللجنة، يوم الاثنين المقبل. وصوت «لجنة مجلس النواب»، على استدعاء ترامب خلال جلسة الاستماع الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» التي شهدتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.

وصوت أعضاء اللجنة «7 من الديمقراطيين - 2 أعضاء من الحزب الجمهوري» في أكوبر الماضي، لصالح إصدار أمر استدعاء لـ ترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم فيما يتعلق بالهجوم على «مبنى الكابيتول».

وسائل إعلام: «الحزب الديمقراطي» يحصل على 201 مقعد بـ«النواب» الأمريكي

وفي وقت سابق، قالت وكالة «رويترز» للانباء، إن حصيلة مقاعد «الحزب الديمقراطي»، بمجلس «النواب» الأمريكي وصلت إلى 201 حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الالإخبارية.

وسيعلن رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، وقال جيسون ميلر مستشار الرئيس السابق، في حديث مع نظيره السابق ستيف بانون، إن الأمر سيكون إعلانا مهنيا ودقيقا جدا،

وأشار ميلر، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، أبلغه بعدم جواز أن يكون هناك أي شك، وأنه سيترشح للانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

روبيو وهاولي يحثان على تأجيل انتخابات القيادة لـ«الكونجرس»

وفي سياق انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، التي شهدتها الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حث كل من النائبان الجمهوريان، ماركو روبيو وجوش هاولي، أمس الجمعة، على تأجيل انتخابات القيادة لـ«الكونجرس»، الأسبوع المقبل، بسبب جولة الإعادة التي ستجرى بولاية «جورجيا» في 6 ديسمبر المقبل، لعدم تجاوز أي مرشح النسبة المطلوبة البالغة 50% من دعم الناخبين.