كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

تدريبات ثنائية

وأمس الأحد، قال مسؤولون، إن القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، اختتمت مؤخرا تدريبات ثنائية استمرت أسبوعين تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني، فيما أشارت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على موقعها الإلكتروني، إلى اختتام التدريبات المشتركة في 9 دسيمبر الجاري.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن التدريبات مع كوريا الجنوبية، تضمنت تدريبات ثابتة وديناميكية على الأسلحة.

زيارات المسؤولين

من جانبها، قالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، إن كبار المسؤولين في «بيونج يانج» بينهم مسؤولي اللجنة المركزية لحزب «العمال» الحاكم واللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الأعلى ومجلس الوزراء والقوات المسلحة حضروا، أمس السبت مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ11 لوفاة الزعيم السابق «كيم جونج - إيل»، وأقيمت في ساحة قصر الشمس «كومسوسان» بالعاصمة.

كما حضر المراسم، رئيس مجلس الوزراء الكوري الشمالي، «كيم دون-هون»، ووزيرة الخارجية «تشوي سيون - هي»، وةفاق لما ذكرته الوكالة المركزيسة الكورةي الشمالية الرسمية.

ووضع المسؤولون الكوريون الشماليون، أكاليل الورود أمام تمثالي مؤسس الدولة «كيم إيل - سونج» وابنه الزعيم السابق «كيم جونج-إيل» باسم زعيم كوريا الشمالية الحالي «كيم جونج-أون».