واشنطن: كوريا الشمالية تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم

قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية «سونج كيم»، إن بلاده أكثر حذرا مع التهديدات السيبرانية المستقبلية لكوريا الشمالية، مضيفا أن «بيونج يانج» تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، ذكر ممثل كوريا الجنوبية الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون، في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والياباني، في إندونيسيا، أن «سول» و«طوكيو» و«واشنطن» ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولي على «بيونج يانج».

كوريا الجنوبية: «بيونج يانج» أصبحت أكثر عدوانية

وأشار جون، إلى أن «بيونج يانج» أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها النووي، مضيفا أن أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأمريكية.

بدوره، أوضح مبعوث اليابان تاكيهيرو فوناكوشي، أن بلاده رفعت مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التعاون الأمني إلى مستوى غير مسبوق.

«واشنطن»: سنواصل تحميل «بيونج يانج» المسؤولية عن تهديدها للاستقرار

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن «واشنطن» لن تتردد في فرض عقوبات على أي أفراد يدعمون برامج تطوير أسلحة «بيونج يانج» غير القانونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن بلاده تبحث دائمًا عن الأفراد الذين ربما تكون لهم مسؤولية عن برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية لـ«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضاف برايس، أن الولايات المتحدة أوضحت أنها ستواصل تحميل «بيونج يانج» المسؤولية عن تهديدها للاستقرار والأمن في شمال شرق آسيا وربما أبعد من ذلك بكثير.