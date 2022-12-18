تفاصيل جديدة في إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين.. حلقا 500 كيلومتر

كشفت كوريا الجنوبية واليابان تفاصيل جديدة حول إطلاق «بيونج يانج»، لصاروخين باليستين باتجاه البحر الشرقي المعروف باسم «بحر اليابان».

وقال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على البحر الشرقي «بحر اليابان» من منطقة «تونجتشانج ري» بمقاطعة «بيونجان الشمالية» بين الساعة 11:13 صباحًا والساعة 12:05 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأشارت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، في رسالة نصية للصحفيين، إلى محافظة الجيش على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنهما صاروخان باليستيان باتجاه بحر اليابان «البحر الشرقي»، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

وأشار مسؤولون حكوميون، إلى أن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، فيما قال نائب وزير دفاع اليابان، توشيرو إينو، إن لا تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار جراء إطلاق «بيونج يانج» للصاروخين،وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اليابان: استمرار إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ غير مقبول

وأضاف إينو، إن الصاروخين حلقا حوالي 500 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع طيران لهما 550 كيلومترا، وأسار المسؤول الياباني، إلى استمرار إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح نائب وزير الدفاع الياباني، أن «طوكيو» عبرت عن احتجاجها على عملية الإطلاق عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في العاصمة الصينية «بكين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم5 الاخبارية الروسية.

وأوضح المسؤولون، أن الإطلاق الجديد هو رقم 35 في عام 2022.وأمس الأول الجمعة، صادق مجلس الوزراء الياباني، على وثيقة أمنية رئيسية تتضمن القدرة على الهجوم المضاد من شأنها تمهيد الطريق أمام «طوكيو» لشن هجوم مضاد إذا تعرضت هي وحليفتها، الولايات المتحدة، لهجوم، ربما من الشمال.

كوريا الشمالية تطلق 62 صاروخا بالستيا في عام 2022

وخلال العام الجاري، أطلقت كوريا الشمالية، 62 صاروخا بالستيا في 36 مرة و3 «صواريخ سكود».

وجاء إطلاق «بيونج يانج» للصاروخين، في اليوم التالي للذكرى السنوية الـ11 لوفاة الزعيم الكوري الشمالي السابق، «كيم جونج-إيل» والد الزعيم «كيم جونج أون»، وبعد شهر واحد من إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات.

غياب الزعيم الشمالي عن مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ11 لوفاة والده

وكانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الشمالية، قالت في وقت سابق، إن «كيم جونج أون» لم يحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ11 لوفاة الزعيم السابق «كيم جونج - إيل»، التي أقيمت في ساحة قصر الشمس «كومسوسان» بالعاصمة «بيونج يانج»، مشيرة إلى إرسال باقة من الزهور إلى مكان الفعالية.