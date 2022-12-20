16 صورة ترصد استعدادات شرم الشيخ للاحتفال بـ«الكريسماس»

تبدأ احتفالات «الكريسماس» بعد أيام في كل دول العالم، لتعلن انطلاق عام ميلادي جديد، ومعه موسم سياحي، ولذلك فإن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال عدد كبير من السياح لقضاء إجازة أعياد الميلاد، خاصة أن الثلوج تكسو دول أوربا وروسيا وعدد كبير من دول العالم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المدينة استعدت جيدًا لهذه المناسبة التي تؤدي إلى انتعاش حركة السياحة في هذا الموسم الشتوي.

برامج سياحية خاصة

وأعلن «فودة»، أن الفنادق والمنتجعات بالمدينة ستنظم برامج سياحية للذين يفضلون قضاء إجازة الكريسماس في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن جميع الفنادق بالمحافظة علقت أشجار واضواء عيد الميلاد المجيد، ومجسمات «بابا نويل» تزين مداخل المنتجعات السياحية.

أضاف محافظ جنوب سيناء، أن البرامج السياحة تشمل حفلات موسيقية وعشاء ليلي، بالإضافة فقرات ترفيهية للسياح، وقال إن المحافظة شددت على جميع الفنادق والمنتجعات بضرورة الاهتمام بالمستوى الذى جرى تقديمه للوفود المشاركة في COP 27.

رفع درجة الاستعداد

وأكد أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات بالمحافظة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة التي تأتي بعد نجاح قمة المناخ، وقرر توفير أطقم طبية في المستشفيات، بالإضافة إلي استمرار الحملات التموينية على كافة المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات.

وتابع أنه جرى توفير خطط بديلة لتأمين الكهرباء والمياه بالمدينة في حالة حدوث أمطار وسيول.