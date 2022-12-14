دليلك لقضاء رأس السنة 2023 في مدينة دهب بجنوب سيناء

مدينة دهب هي أحد أشهر وأهم المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء، تطل المدينة على ساحل خليج العقبة أمام المملكة العربية السعودية، تتميز بالعديد من المقومات السياحية التي جعلتها تختلف عن باقي المدن.

تشتهر المدينة بوجود مناطق غوص لا مثيل لها في العالم، بالإضافة إلي الوديان الساحرة، والممشي السياحي الذي يميزها لوجود بازارات سياحية.

رأس السنة 2023 في مدينة دهب

أكد اللواء عبد الله الديب، رئيس مدينة دهب في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، أن مدينة دهب من أفصل المدن السياحية التي يستطيع فيها السياح والمواطنين الاستمتاع بأعياد الكريسماس، حيث يوجد بالمدينة فنادق ومنتجعات سياحية تقيم حفلات وعشاء على شاطئ خليج العقبة على أضواء الشموع.

وأوضح أن الفنادق قامت بتعليق زينة اعياد الميلاد أمامها والذي يأتي هذا العام مع الانتهاء مع تطوير المدينة، وقال إن هناك حفلات سوف تقام في الوديان والدروب الجبلية ليلة رأس السنة، وهي عبارة عن عشاء بدوي وحفلات موسيقية.

2023 عام جديد ومشروعات جديده.

قال رئيس مدينة دهب، إن مدينة دهب في عام 2023 تختلف عن العام السابق، حيث وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتطوير المدينة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من التطوير.

وتابع بأن اللواء خالد فودة محافظ جنوب افتتح مطلع هذا الأسبوع الممشي السياحي بالمدينة، بتكلفة 36 مليون جنيه بطول 1.5 كم تشمل والذي يشمل نافورة وعددا من الميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، وأعمال الجرانيت وأعمدة ديكورية وبوابة وعدد من المقاعد و2 ممشى بحرى وقد روعي فى التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب وكذا صُمم ليكون متاح لذوي الهمم.