استعدادات فنادق شرم الشيخ لاحتفالات رأس السنة 2023.. عشاء وحفلات موسيقية

تعد شرم الشيخ واحدة من أهم المدن السياحية في العالم؛ التي يفضلها السياح لقضاء أعياد الكريسماس لما تتمتع به من طقس شتوي يختلف عن باقي الدول.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ احتفالات رأس السنة في مدينة السلام شرم الشيخ من المواسم السياحية التي تعتمد عليها المدينة، وترتفع فيها نسبة الإشغالات مقارنة بأوقات أخرى، موضحًا أن السياح من أوروبا يهربون من برودة الشتاء لقضاء عطلة الكريسماس في شرم الشيخ، الأفضل بالنسبة للمناخ وطقوس الاحتفالات.

احتفالات رأس السنة 2023

أكد «فودة» أن احتفالات رأس السنة 2023 في شرم الشيخ، سوف تكون من أفضل الاحتفالات التي أقيمت في المدينة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأعياد تأتي بعد نجاح قمة المناخ وتطوير كل الفنادق والمنتجعات السياحية ورفع كفاءتها وحصولها على الشهادة البيئية.

وأشار إلى أن كل الفنادق بمدينة شرم الشيخ، أعدت خطة الاحتفالات لتتناسب مع التحول إلى الأخضر الصديق للبيئة، وقال إن عددا كبيرا من الفنادق قررت إقامة احتفالات رأس السنة 2023، بعمل عشاء وتقديم حفل موسيقي مثل سوهو سكوير الذي أعلن إقامة احتفال الكريسماس داخل قاعة من خلال تقديم عشاء للسياح يليه حفل موسيقي.

كما قررت بعض الفنادق، إقامة حفل كبير لعدد من الفنانين المشهورين من المصريين والأجانب للسياح داخل الفندق أو في خيم بالجبال، ومنتجعات أخرى ستكتفي بإقامة عشاء للسياح.

المحميات والغوص والحفلات البدوية

وتابع «فودة» أن السياح يستطيعون زيارة محمية رأس محمد أو نبق، وممارسة رياضة الغوص، بالإضافة إلى القيام برحلات سفاري والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الجبال ومشاهدة الحفلات البدوية.