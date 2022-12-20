مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الزراعي في سوهاج

لقي شاب عشريني بمحافظة سوهاج، مصرعه إثر حادث تصادم، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة المدعو «أحمد ج ع م»، سن 31 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز الأقصر بمحافظة الأقصر، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو «علي م ع م» سن 27 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف الجهات المختصة.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى المدعو «بكر م ع م» سن 24 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية، أفادا بمضمون ما تقدم ونفى شقيق المتوفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.