«الأرصاد»: 15 محافظة تتعرض لسقوط أمطار غدا.. «الشتاء بدأ»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، بنسبة تتراوح بين 20% و40%، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، وذلك بالتزامن مع إعلان الأرصاد اقتراب موعد فصل الشتاء، والذي يبدأ بشكل فعلي 21 ديسمبر الجاري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشير توقعات الأرصاد إلى هطول أمطار في «القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومدن القناة»، وذلك بنسبة تصل إلى 20% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وتشهد غدا الثلاثاء محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة من اليوم.

كما يشهد طقس غدا الثلاثاء في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» سقوط أمطار تتراوح نسبتها من 40 إلى 50%، مع نشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

فيما تشهد أيضا محافظات «بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء»، سقوط أمطار تصل إلى 40% مع نشاط لحركة الرياح، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات «البحر الأحمر، المنيا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، سوهاج، قنا»، حيث يكون الطقس بها لطيفا إلى حار نهارا.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على المحافظات اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح بين 50 و60 كيلو مترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 و3 أمتار.