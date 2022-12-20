شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف طقس مدن القناة اليوم الثلاثاء

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد أن مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد تشهد خلال طقس الثلاثاء تكون شبورة مائية صباحاً مع توافر الفرصة لسقوط أمطار.

شبورة مائية صباحا وفرصة لسقوط أمطار

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة تشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وكذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابع البيان أن توافر الفرصة لسقوط أمطار متواجد في توقعات طقس الثلاثاء بنسبة حدوث 20% تقريباً على مدن القناة ليلاً وانخفاض درجات الحرارة آخر الليل وأن درجات الحرارة المتوقعة فى السويس 24 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية، الإسماعيلية 23 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية، بورسعيد 22 العظمى والصغري 16 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة في طقس الثلاثاء

توقعات خبراء الأرصاد ذكرت أن حالة البحر المتوسط الثلاثاء ستكون مضطربة وارتفاع الموج به يصل إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.