موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي خلال المباراة إلى مواصلة انتصاراته من جديد وتحقيق الفوز على نادي فاركو بعدما أخفق خلال الجولة السابقة في تحقيق الفوز بالتعادل أمام فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي وفاركو، في إطار الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز غداً الثلاثاء الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتنقل مباراة الجولة الثانية التي تجمع النادي الأهلي وفاركو، عبر قناة «أون تايم سبورتس»، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يسعى لتحقيق الثلاث نقاط واستعادة لقب الدوري

يدخل النادي الأهلي اللقاء باحثاً عن تحقيق العلامة الكاملة في المباراة بتحقيق الثلاث نقاط بعدما تعادل خلال اللقاء السابق أمام نادي «فيوتشر» بقيادة المدرب علي ماهر، وخسر نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري بعدما أضاع لاعبه «محمد مجدي قفشة»، ضربة جزاء خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ويسعى النادي الأهلي خلال هذا الموسم إلى استعادة اللقب الغائب لموسمين متتاليين عن دولاب بطولات القلعة الحمراء وإسعاد جماهيره.

فاركو يسعى لمفاجأة النادي الأهلي خلال المباراة

على الجانب الآخر يدخل نادي فاركو اللقاء وهو يسعى لمحاولة خطف الفوز من النادي الأهلي وتحقيق النقاط الـ3، أو التعادل وتحقيق نقطة خلال اللقاء لتحسين مركزه في ترتيب جدول الدوري المصري، وتتمثل صعوبة المباراة لنادي فاركو في أنه سيواجه النادي الأهلي، الحاصل على لقب البطولة 42 مرة كأكثر الفرق تحقيقاً للألقاب من ناحية، وتعادل النادي الأهلي خلال اللقاء السابق ورغبته في تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق اللقب من ناحية أخرى.

جدول ترتيب النادي الأهلي وفاركو بالدوري المصري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بواقع 7 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتعرض للهزيمة في أي لقاء، ليكون مجموع نقاط الفريق 19 نقطة، أما نادي فاركو فيحتل المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث خاض 7 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في أربع مباريات، والهزيمة في مباراة، ليكون مجموع نقاطه 7 نقاط.