«من الفرحة ما قتل».. وفاة طالب عقب سماعه خبر نجاحه بعلوم قنا

واقعة محزنة شهدتها قرية «الجرفية»، بدائرة مركز قنا، اليوم الأربعاء، حيث توفى طالب فجأة بعد سماعه خبر نجاحه بكلية العلوم، حيث تحولت الفرحة إلى حزن، خيم على أسرة الطالب وأهالي القرية.

نقل الطالب لمستشفى قنا الجامعي مصاباً بالإغماء

بداية الواقعة تمثلت في استقبال مستشفى قنا الجامعي طالب مصاب بحالة إغماء، وخلال توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وفاته، حيث لفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه.

وتبين أن الطالب يُدعى «مبارك حسين سيد عبدالجليل»، مقيم بقرية الجرفية في قنا، والمقيد بالفرقة الرابعة كلية العلوم جامعة جنوب الوادي.

وبحسب الأهالي، فإن الطالب «مبارك» توفى فور سماعه خبر نجاحه، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، وسقط مغشياً عليه، وتوجهت أسرته به إلى مستشفى قنا الجامعي، حيث توفى أثناء توقيع الكشف عليه، وأكد الأطباء إصابته بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

حزن بين أهالي القرية بعد وفاة الطالب بأزمة قلبية

وسادت حالة من الحزن بين أفراد أسرة الطالب خاصةً، وبين أهالي القرية بشكل عام، بعد وفاة الطالب، خاصةً أنه كات يتمتع بسيرة طيبة وحسن الخلق، بحسب ما أكد عدد من الأهالي.

وشيع المئات من أهالي القرية، جثمان الطالب في مقابر العائلة بزمام القرية، وفتحت العائلة المضيفة لاستقبال المعزين، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت جامعة جنوب الوادي نتائج عدد من الكليات، على موقع الجامعة، ومن ضمن هذه النتائج، التي تعلن فور الانتهاء من عمليات الصحيح، فرق كليات العلوم والآداب والحقوق.