قناة القاهرة الإخبارية: احتفالات ضخمة في الأرجنتين بعد وصول ميسي ورفاقه بكأس العالم

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مشاهد من اللحظات الأولى لوصول منتخب الأرجنتين إلى بلاده عقب الفوز بكأس العالم، وسط أجواء احتفالية ضخمة، حيث استقبل مطار إيزيزا الدولي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، منتخبَ التانجو الذي غادر أرض المطار وسط حشود غفيرة، اصطفت على جانبي شوارع العاصمة الرئيسية في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت الأرجنتين.

منتخب الأرجنتين يعود بكأس العالم

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أول الهابطين من الطائرة، حاملًا كأس العالم، وحيا الجماهير الموجودة في أرض المطار المنتظرة للاحتفال مع منتخبهم، ثم استقل الفريق أتوبيس مكشوف للتجول في العاصمة الأرجنتينية، وسط حشد جماهيري ضخم مع ترديد أغانٍ احتفالية.

عادت طائرة منتخب الأرجنتين، المتوج بكأس العالم في قطر 2022، إلى العاصمة بوينس آيرس، حيث غادرت من قطر إلى روما قبل أن تستقر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وخلال استقبال اللاعبين الفائزين بالبطولة العالمية، رُشت الطائرة بالمياه، فيما يعرف بتقليد «التحية المائية».