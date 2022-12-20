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واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين: تهديد للمنطقة

كتب:

أ ش أ
09:54 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
نيد برايس

نيد برايس

أدانت الخارجية الأمريكية، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، ووصفت هذه الخطوة بأنها «تهديد للمنطقة»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح نقلته قناة «الحرة» الأمريكية، إن «التجربة وهي الأحدث في عام شهد سلسلة من الاختبارات الصاروخية، تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي».

وكانت كوريا الشمالية، أعلنت أنها أجرت تجربة مهمة للمرحلة النهائية من تطوير قمر استطلاع اصطناعي، وذلك بعد إعلان جيش كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين متوسطي المدى.

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بقلم أ ش أ