تحذير «كوري - ياباني»: سنرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية

حذر المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان، من الرد بحزم وصرامة على أي استفزاز إضافي لكوريا الشمالية، وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية قالت إن «كيم جون»، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتمع مع نظيره الياباني «تاكيهيرو فوناكوشي»، بعد ظهر اليوم في سول لمناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أنه بشأن احتمال إجراء استفزاز إضافي من قبل كوريا الشمالية، قال المبعوثان النوويان إن البلدين سيردان بحزم وصرامة حال استمرار كوريا الشمالية في استفزازاتها على الرغم من التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي.

مشاورات مستمرة بين اليابان وكوريا الجنوبية

كما أشارا إلى أن البلدين يواصلان المشاورات الوثيقة على كافة المستويات بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، منذ قمتهما في بنوم بنه في كمبوديا في نوفمبر، واتفقا على مواصلة تعزيز التبادل والتعاون في هذا الخصوص، ومن المقرر أن يلتقي «فوناكوشي»، بالنائب الأول لوزير الخارجية «تشو هيون-دونج» في وقت لاحق اليوم.

وفى سياق متصل توقع مركز بحثي كورى جنوبي أن تستمر كوريا الشمالية في تجاهل الدعوات لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي العام المقبل، بما يتماشى مع سياستها الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية.

مواصلة الاستفزاز

وذكر تقرير صادر عن المركز نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم، حول التطورات الرئيسية في العلاقات الدولية لعام 2023، توقع معهد الشؤون الخارجية والأمن الوطني أن تواصل بيونج يانج استفزازاتها التي تستهدف سول

.

تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية

وأضاف المعهد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستركزان على تعزيز الردع ردا على الاستفزازات الشمالية في ظل علاقات باردة بين الكوريتين.