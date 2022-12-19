كوريا الشمالية تطلق مركبات تحمل قمرا صناعيا تجريبيا للتجسس

أجرت «بيونج يانج» تجربة تتعلق بتطوير قمر اصطناعي للتجسس، تسعى لاستكماله بحلول أبريل من العام المقبل 2023، وأطلقت كوريا الشمالية، مركبات تحمل قمرا صناعيا تجريبيا على ارتفاع 500 كيلومتر.

وقال الجيش الكوري الشمالي، إن التجربة كانت مهمة لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع في «مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ» بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الاختبار يهدف إلى تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى أن الاختبار يهدف إلى تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية ونظام نقل البيانات ونظام التحكم الأرضي.

فيما أوضح متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء، أن «بيونج يانج» ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل من العام المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.