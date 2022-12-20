تجديد حبس عاطل 15 يوما لاستيلائه على 7 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ إثر اتهامه بغسل أموال، والاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، بزعم تمليكهم وحدات سكنية، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغات من عدد من المواطنين، باستيلاء عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة القسم، من المواطنين على مبالغ مالية، بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، بزعم تمليكهم وحدات سكنية.

وأثبتت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات.

كما أودع المتهم الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، المُشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.