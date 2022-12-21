«رئيس تنمية شمال سيناء»: اكتمال الخدمات الداخلية في العريش قريبا

تشهد مدينة العريش طفرة عمرانية كبيرة، من حيث إعادة تصميم الميادين العامة والشوارع الرئيسية، مع إضافة أشكال حضارية وتشجير وتركيب بلدورات وأعمدة أنارة، وتواصل الأجهزة التنفيذية عمليات الإعمار والبناء والرصف بجميع شوارع المدينة بالشكل الحضاري الراقي.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز التنمية بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنه يجري حاليًا رصف الشوارع الداخلية بالمدينة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب شبكات الهاتف الأرضي وخط المياه الجديد وكوابل الكهرباء، وستنتهي أعمال رصف قبل أعياد 25 أبريل المقبل، على أن تكون العريش مكتملة الإنجازات من الخدمات الداخلية، بما فيها خطوط الغاز والصرف الصحي.

تركيب خطوط غاز بجميع الأماكن

وقال أحمد سلطان رئيس شركة الغاز، لـ«الوطن»، إنه تم وضع خطوط للغاز في غالبية الشوارع، وعمل فتحات أمام العمارات السكنية والبيوت قبل عملية الرصف، حتى لا يتم تكسير الطريق مجددًا، وأن يتم عمل الطرق بشكل حديث وحضاري.

الرصف والتركيب بشكل حضاري

بدوره أكد المهندس أحمد يونس رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش لـ«الوطن»، أنه تم رفع التجاوزات التي قام بها المواطنون مسبقًا بشوارع المدينة، مثل السلالم الخارجية الكبيرة أمام البيوت، التي كانت تضيق حارات المرور بين الجانبين، وإزالة جميع العشوائيات، والعمل على رصف الطرق بعد تركيب أعمدة إنارة عملاقة بكوابل أرضية، حتى لا تنقطع الأسلاك الهوائية خلال الرياح أو الأمطار في موسم الشتاء، علاوة على التركيب بشكل حضاري، وهي الطريقة الجديدة المتبعة بجميع مدن الجمهورية الجديدة.