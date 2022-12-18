«تعليم شمال سيناء» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بقصر ثقافة العريش

احتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور قيادات التربية والتعليم والجهاز التنفيذي لديوان عام محافظة شمال سيناء.

فقرات شعرية واستعراضات خلال الاحتفالية

تضمنت فقرات الحفل، إلقاء الشعر واستعراضات والعديد ممن الفقرات التي كان من أبرزها: استعراض عن اللغة العربية بعنوان: لا تلمني في هواها لطلاب مدرسة باحثة البادية، وفقرة القوات الخاصة لطلاب مدرسة أبو صقل الجديدة، وعرض للفرقة الاستعراضية لأطفال قصر ثقافة العريش، وعرض مسرحي بعنوان: أنا البحر لطلاب مدرسة الرسالة، وفقرة عن المتغيرات المناخية لطلاب مدرسة باحثة البادية، واستعراض لغة الضاد لطلاب مدرسة ابن سيناء، وفقرة الخطوط العربية للتعلم المجتمعي.

كما قدمت فرقة المواهب الاستعراضية لبيت ثقافة المساعيد عرضا فنيا.

تكريم نماذج من الطلاب المتميزين

كما تخلل الاحتفال بعض الفقرات الشعرية لطلاب المدارس، ومنها: قصيدة عن لغة الضاد لطلاب مدرسة جميل وهبي، وكذلك قصيدة شعرية لمدرسة الرسالة، وقدم طلاب مدرسة الشهيد أحمد عسكر قصيدة شعرية بعنوان: من أين أبدأ، وقدم طلاب مدرسة ابن سيناء قصيدة شعرية بعنوان: أهل القمة.

وانتهى الاحتفال بتكريم نماذج من الطلاب المتميزين في اللغة العربية، حيث تم تكريم القيادات التعليمة والنماذج التعليمية بإدارات المحافظة.

من جانبه، أشار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أهمية اللغة العربية، وأنها تعد من أرقى اللغات في العالم، موضحا تفوق طلاب شمال سيناء في اللغة العربية والحصول على الجوائز في المسابقات المختلفة المتعلقة بها.

كما أشاد عبد العال البدري سكرتير عام مساعد المحافظة بالاحتفال مقدما شكره إلى كافة القيادات التعليمية وخاصة توجيه اللغة العربية، وأشاد بالفقرات المقدمة في الاحتفال.