جوني ديب يعود لـ«خليج القراصنة».. وبدء التصوير في فبراير المقبل

حالة من السرية تحيط بعودة النجم الأمريكي جوني ديب، مرة أخرى إلى شخصية «جاك سبارو»، التي قدمها في سلسلة أفلام «Pirates of the Caribbean»، بعد 5 سنوات من إنتاج الجزء الخامس، إذ من المقرر أن يحمل الجزء الجديد عنوان «A Day At The Sea»، بحسب تقرير لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقال مصدر داخل فريق عمل الفيلم، الذي يتم إنتاجه تحت مظلة شركة «ديزني»: «كل شيء ما يزال في مراحله الأولى، ولا يوجد مخرج مرتبط بالمشروع حتى الآن، ومن المتوقع أن يجري جوني ديب، تصويرا اختباريا في أوائل فبراير المقبل قبل بدء الإنتاج، على أن يبدأ التصوير في الشهر نفسه، في مكان سري بالمملكة المتحدة»، مضيفا: «تم اختيار بروس هندريكس، الذي عمل في الأفلام الثلاثة الأولى، كمنتج تنفيذي في المشروع الجديد».

السرية تحوط الجزء الجديد من «Pirates of the Caribbean»

أوضح المصدر: «جميع التفاصيل الأخرى، يتم الاحتفاظ بها تحت ستار من السرية، المشروع بأكمله محاط بالسرية، وتريد ديزني إبقاء كل شيء طي الكتمان قدر الإمكان».

وقدم جوني ديب أول أدواره في السلسلة في فيلم «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» إنتاج عام 2003، واستمر حتى الجزء الخامس في 2017، وحققت الأفلام الخمسة أكثر من 4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وأفادت التقارير أنها حققت ديب أكثر من 250 مليون دولار.

800 ألف شخص يطالبون بعودة جوني ديب

كان من المقرر أن يستمر الممثل الأمريكي في تقديم جزء سادس حتى تخلت عنه «ديزني»، بسبب مزاعم العنف المنزلي التي أطلقتها ضده زوجته السابقة آمبر هيرد، لكن بعد فوزه بالمعركة القضائية ضدها وإدانتها بالتشهير، وقع أكثر من 800 ألف شخص عريضة تطالب بعودة جوني ديب، لتقديم شخصية «جاك سبارو» مرة أخرى.

وخلال الأيام الماضية، كشفت الممثلة الأمريكية مارجوت روبي، إلغاء مشروع فيلم عن قراصنة من بطولة نسائية، الذي تم الإعلان عن عنه في يونيو 202، حيث كان يعتقد البعض أن الشركة كانت قررت العمل به لسد الفجوة بعد إبعاد «ديب» عن سلسلة الأفلام، وإلغاء المشروع يرجح كفة عودة «ديب» إلى السلسلة مرة أخرى.